HORIZONT

The Next Step: Generative KI und das Ende der klassischen Werbung

Egal ob Cannes Lions, OMR oder ADC – überall ist die Transformation der Werbeproduktion durch generative KI das zentrale Thema. So weit, so naheliegend. Aber diese Diskussion bildet nur die Hälfte der laufenden Entwicklungen ab: Denn mindestens genauso spannend ist die Frage, wie viel klassische Werbung überhaupt übrig bleibt? Denn das zentrale Opfer der generativen KI dürfte die klassische Werbung an sich sein.

Nicole Meissner von der Boston Consulting Group bringt es in ihrem Interview mit HORIZONT auf den Punkt: "Wenn wir uns heute den typischen Marketing-F