Viele der Big Player in der Tech-Branche haben gerade mit Einbußen zu kämpfen.

Alphabet oder Microsoft haben in kürzester Zeit deutlich an Wert eingebüßt und ihre Gewinnziele klar verfehlt. hi!share.that-CEO Silvia Lange erklärt, was deutsche Unternehmen jetzt tun können, um trotz der Unruhen am Tech-Markt stabil zu bleiben.

Die Zeit des Hyperscale scheint vorbei: Während Start-ups um Investoren und neue Finanzierungsrunden bangen, schränken hohe Zinssätze E