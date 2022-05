Als QR-Codes noch ganz neu waren, sah in ihnen mancher eine zukunftsweisende Entwicklung. Ein wirklich sinnvoller Verwendungszweck für den Quick-Response-Code ließ jedoch lange auf sich warten. Ein ähnliches Phänomen ist nun bei NFTs zu beobachten. Was es damit auf sich hat und ob der Hype um den "Non-Fungible-Token" berechtigt ist, beleuchtet Alexander Wipf, Mitgründer und Managing Director von Clear Germany, in seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online.