Fotolia

Das EU-Urheberrecht bleibt umstritten

Open AI, Microsoft, Google & Co müssen sich in den USA aktuell Klagen in Milliardenhöhe stellen. Der Vorwurf gegenüber den Betreibern von ChatGPT & Co ist, dass diese mit einem "Datendiebstahl in einem noch nie dagewesenen Ausmaß" urheberrechtlich geschützte Leistungen aus dem Internet abgesaugt hätten und damit massenhaft Rechtsverstöße begehen. Georg Fechner, Rechtsanwalt für gewerblichen Rechtschutz, erklärt in seinem Gastbeitrag, ob solche Klagen auch in Europa möglich sind.

Es klingt paradox, aber es kann gut sein, dass derartige Klagen in Europa / Deutschland wenig Aussicht auf Erfolg hätten. Und das, obwohl das eur