IMAGO / Christian Ohde

Solange Tools wie ChatGPT häufig irreführende Informationen generieren, stellen sie laut Jonas Polfuß keine Konkurrenz zur klassischen Suchmaschine dar.

In den letzten Monaten hat KI erstmals eine große Zahl an Menschen erreicht, die bisher wenig mit derartiger Technologie zu tun hatte. Jonas Polfuß beschreibt in seinem Gastbeitrag, warum ChatGPT noch keinen Google-Ersatz darstellt.

ChatGPT beherrscht seit einiger Zeit die Schlagzeilen und manch Kommentar sieht bereits das Ende der Google-Vorherrschaft nahen. Tatsächlich hat