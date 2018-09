Zuwachs mit Blick in die USA

© Screenshot Startseite von Doodle

In den USA will Tamedia expandieren – das machte CEO Christoph Tonini bei der Präsentation der Halbjahresbilanz deutlich. Doodle ist ein Objekt, in das deshalb investiert wird. Jetzt verstärkt die Plattform ihren Verwaltungsrat mit dem amerikanischen SaaS-Software-Experten Amit Shah.