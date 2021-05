"Ich interessiere mich schon länger für die Immobilienbranche und finde es bewundernswert, wie Neho den Markt in jeder Hinsicht revolutioniert hat", so Cancellara. "Ich weiss auch von Freunden, wie nervenaufreibend und kostspielig der Verkauf einer Immobilie sein kann. Gerade als Sportler schätze ich den Service von Neho sehr für die Präzision und Performanz, beides unverzichtbare Eigenschaften, um das höchste Niveau zu erreichen." Cancellara ist vom ganzheitlichen Service sowie dem Team hinter Neho überzeugt und freut sich, das Unternehmen gemeinsam weiter voranzubringen.

Eine beidseitige Partnerschaft

Über Neho Neho ist ein Schweizer PropTech-Startup, das das Immobilienmaklergeschäft neu definiert und eine kostengünstige, transparente Alternative zum herkömmlichen Brokerage bietet: Verkäufer zahlen eine Pauschale ab CHF 9‘500, unabhängig vom Wert des Objekts. Die traditionelle Maklerprovision entfällt. Das Modell des Unternehmens basiert auf dem Zusammenspiel von neuen Technologien zur Optimierung konventioneller Prozesse und den Fachkenntnissen der Makler vor Ort. Neho wurde im Dezember 2017 an der EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) von Eric Corradin (CEO), Steve Savioz (CMO), Florent Bourachot (CFO) und Guillaume Dubray (Verwaltungsratsmitglied) gegründet. Als Partner ist Investis an Bord. Aktuell beschäftigt das Unternehmen über 50 Mitarbeitende und ist schweizweit präsent.

Mit der Gewinnung von Cancellara als Markenbotschafter möchte sich Neho im ganzen Land und besonders verstärkt auch in der Deutschschweiz etablieren, wo der Fahrradprofi und der Radsport allgemein eine besonders hohe Beliebtheit geniessen. Als Markenbotschafter wird Cancellara Neho unter anderem in einer TV-Werbekampagne und in verschiedenen gemeinsamen Kommunikationsprojekten repräsentieren. Die Partnerschaft soll dabei für beide Seiten ein Gewinn sein. So hat sich die Immobilienagentur auf die Fahne geschrieben, ihrerseits den Schweizer Radsport zu fördern. «Wir sind stolz, offizieller nationaler Co-Partner des Proffix Swiss Bike Cup zu sein», freut sich CEO Eric Corradin.