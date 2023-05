Blick

Die Blick-Gruppe holt sich Code and Theory ins Haus. Ringier möchte mit Hilfe der New Yorker Agentur den digitalen Auftritt auf ein neues Level heben

Die Blick-Gruppe holt sich die Digitalagentur Code and Theory an Bord. Dabei geht es darum, den digitalen Auftritt von Blick gemeinsam weiterzuentwickeln. Die New Yorker Agentur wird sich dabei in den kommenden Monaten um die Neugestaltung der digitalen Produkte und Plattformen kümmern. Dabei spielt auch KI eine Rolle.

Es sind vor allem zwei Punkte, bei denen Code and Theory unterstützen soll: die Modernisierung des aktuellen Designs und die Schaffung eines erst