Die COVID-19-Krise hat nicht nur die kritische Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für das weitere Funktionieren von Gesellschaften aufgezeigt, sondern auch die erschreckenden digitalen Ungleichheiten zwischen und innerhalb von Ländern vor Augen geführt.



WTISD 2021

Die ITU-Mitglieder haben sich in Aktivitäten engagiert, die sich als wesentlich für die Rettung von Menschenleben und die Aufrechterhaltung von Volkswirtschaften erwiesen haben. Und sie haben ihre Widerstandsfähigkeit angesichts der schwierigen Zeiten unter Beweis gestellt, schreibt die Internationale Telecommunication Union (ITU) in ihrer Mitteilung zum Welttag.Gleichzeitig hat die COVID-19-Pandemie die Dringlichkeit hervorgehoben, die digitale Transformation zu beschleunigen und die Ziele und Vorgaben der Connect 2030 Agenda voranzutreiben, um niemanden zurückzulassen.Der WTISD 2021 ist eine Gelegenheit für die ITU-Mitglieder, die digitale Transformation weiter voranzutreiben, indem sie nationale Strategien zur IKT-Entwicklung, intelligente Strategien zur Förderung von Investitionen, Kooperationen und Partnerschaften vorantreiben. Die ITU lädt Sie ein, sich das ganze Jahr über mit nationalen, regionalen und internationalen Initiativen zur Beschleunigung der digitalen Transformation aktiv an der Erinnerung an das Thema des WTISD 2021 "Accelerating Digital Transformation in challenging times" zu beteiligen.