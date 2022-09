microspot.ch mit Engagement für Tiere in Schweizer Tierheimen

© microspot.ch

Anlässlich des internationalen Welttiertages am 4. Oktober setzt sich microspot.ch gemeinsam mit dem Schweizer Tierschutz STS, Coop und Mars Schweiz für die zahlreichen Tiere in Schweizer Tierheimen ein. Während fünf Wochen spendet microspot.ch für jeden im Onlineshop gekauften Tierbedarfsartikel zehn Rappen an den STS.