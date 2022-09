ZFF Managing Director Elke Mayer im HORIZONT-Interview

Nachdem ZFF 2022 ist Schluss. Elke Mayer blickt zurück.

Wer noch ein Ticket für das diesjährige Zurich Film Festival ergattern will, muss sich beeilen. "Es gibt einen Run auf die Tickets", sagt Elke Mayer im Interview mit Videoredaktor Beat Hürlimann. Doch was wird eigentlich am ZFF gezeigt und dargeboten? Das Programm ist reichhaltig. Da stellt sich unweigerlich die Frage, wie man den Überblick behält und keinen Favoriten verpasst. Dafür bietet das Festival eine quasi dreifache Abdeckung. Zusätzlich zum gedruckten Programm können alle Filme und Veranstaltungen auf der Website zff.com oder im Filmfestivalplaner my.zff.com nachgeschlagen werden. Nun viel Spass und Orientierung beim Videogespräch mit Elke Mayer. Sie erzählt uns unter anderem von ihrem diesjährigen Lieblingsfilm, ordnet das Schweizer Filmschaffen ein, spricht über den Mehrwert von Kinobesuchen für Kinder und über clevere Sponsoring-Engagements.