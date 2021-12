© Heimat Zürich

Unter anderem auf Linkedin postet Watson.ch seinen Beitrag zu #ZusammengegenCorona

Denn ohne Impfung keine Feste, Galas, Partys, Events, Dinners, Liveexperiences und Begegnungen", schreiben die Kreativen auf Linkedin und passen ihren Claim.

Jetzt erfasst die Welle langsam auch die Schweiz. Waren die ersten Fragen zu Beginn der Woche nach einer möglichen Beteiligung noch ins Leere gelaufen, wie nicht nur Watson.ch und der SRF berichten, scheint sich die Stimmung jetzt ein bisschen zu drehen. Zwar ist es längst - vor allem auf Unternehmensseite - noch keine Massenbewegung, aber im Netz finden sich die ersten Agenturen, Medien und Marken, die das Thema aufgreifen und so der Kampagne eine eigene Schweizer Note verleihen. Das zeigen Recherchen in den Sozialen Netzwerken gestern Abend und heute Morgen.Ganz vorne dabei ist beispielsweise Heimat Zürich. Die Kreativen spielen wie einige andere auch mit ihrem Agenturnamen.Watson.ch, die die Kampagne aus Deutschland von Beginn an medial begleiten haben, setzen gleich ein ganzes Motiv ein, in dem Impfen mit Haltung kombiniert wird.Zu den ersten Schweizer Marken, die sich an der Aktion beteiligen, zählt Bank Cler. Unter anderem via Instagram bezieht der Finanzdienstleister Stellung.Auch aus der Telekommunikationsbranche gibt es Unterstützung. Hier spielt etwa Salt Mobile unter anderem auf Instagram und Linkedin mit seinem Markennamen. In der HR-Branche bezieht das Beratungsunternehmen Smahrt Consulting Stellung mit einem kleinen Clip Stellung. Kleinere Unternehmen wie der IT-Dienstleister Uepaa, ein Spin-off der ETH, treiben die Kampagne in der Schweiz voran. Mögen die großen Marken noch zögern, für dem Influencermarketing-Spezialisten Picstar, ist das seit heute Morgen kein Grund mehr, nicht mit auf der Welle zu surfen. Ein Zeichen setzt auch Unicef, auch wenn das eigene Kampagnenmotto im Herbst eigentlich unantastbar ist, wie Digital- und Mediachef Marc Uricher sagt. Und aus der Eventbranche setzt Yepp Logistics auf Instagram und Linkedin ein Zeichen. Mit Schweiz Tourismus mahct sich seit Donnerstag auch einer der wichtigen Werbe-Auftraggeber für das Impfen stark. Aus der Agenturszene ist Wirz dabei. Die Kreativen fassen für die Aktion ebenfalls den Agenturnamen an und streuen das unter anderem über das Business-Netzwerk Linkedin. Für Aufsehen dürfte auch Webrepublic sorgen. Die Digitalexperten werden aus Solidarität mit der Aktion mal eben zur Impfrepublic. Mit von der Partie ist auch die Veranstaltungsreihe Champagner & Friends, ebenfalls auf Linkedin. Jung von Matt Limmat, eine der ganz wichtigen Agenturen in der Schweiz, verbreitet die Botschaft zum Impfen unter anderem via Instagram und Linkedin. "Wir sind die Agentur die anpackt, die bewegt, die herstellt und die fertig wird", heisst es auf der Homepage von Zimmermann Communications. Die Kreativen nehmen den Spruch in diesen Tagen noch ernster und ändern für die Impfaktion ihren Namen, allerdings nicht nur für Social-Media-Posts auf Instagram und Linkedin, sondern auch auf der eigenen Landingpage. Aber auch kleinere Agenturen wie die Eins zu Null mit Inhaberin Barbara Zesiger springen dem Trend bei. Unterstützung gibt es auch von der Digitalagentur Leeway mit Sitz in Biel und Zürich. Die Zürcher Kreativagentur will ebenso ein Zeichen setzen. "Zur Impfung möchte auch die Konferenz St. Gallen Symposium inspirieren. Dass Marketing auch an einer Universität eine sehr praktische Dimension haben kann, zeigt derweil das Institut für Marketing und Customer Insight an der Universität St. Gallen, etwa auf Linkedin. mir