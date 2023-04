Wer ist sonst noch mit an Board? Fabian Plüss: Im Rahmen des Smile Swiss Influencer Awards haben unsere Challenge Sponsoren die Möglichkeit im Vorfeld sogenannte "Brand Challenges" anzubieten. Diese sollen es allen in der Schweiz wohnhaften Personen erlauben, ihre Social Media Künste in Szene zu setzen, um sich für den Smile Swiss Influencer Newcomer Award zu qualifizieren. Anbieter solcher Challenges sind bisher: Valais Mineral, airup, Outletcity Metzingen, Orangina und naoo und es kommen laufend weitere dazu. Zudem dürfen wir auf die Unterstützung diverser weiterer Partner zählen, wie beispielsweise 20 Minuten, Faces, HWZ, Farner, Headz und Kingfluencers.



Was kann ich mir unter einer Brand Challenge genau vorstellen? Fabian Plüss: Die Brand Challenges sind im Prinzip Influencer- und Micro-Influencer-Kampagnen. Die Brands formulieren dabei eine spannende und unterhaltsame Challenge und fordern die Social Media Community heraus, entsprechenden Content zu publizieren. Die Sieger der Brand Challenges haben die Möglichkeit den Smile Swiss Influencer Newcomer Award zu gewinnen, sich ins Rampenlicht zu katapultieren und so einen Grundstein für Ihre Karriere zu legen.





Die Smile Versicherung setzt mit ihrer Challenge «Bring die Schweiz zum Lachen» auf das Erfolgsrezept "Entertainment". Sie suchen die unterhaltsamsten Content Creator, welche es mit Leichtigkeit schaffen, eine Prise Humor in unseren Alltag zu bringen. Während air up, welche das Wasser trinken neu erfunden haben, die Newcomer dazu herausfordern, ihr Leben neu zu denken. Die Mineralwasser Marke der Migros "Valais" hingegen sucht den grössten Wasser-Liebhaber mit der kreativsten Geschichten zu diesem Thema. Weitere spannende Challenges, wie beispielsweise vom Outletcity Metzingen und anderen instagrammable Brands, folgen. Die detaillierten Briefings zu den Challenges sind ab sofort auf der Webseite des