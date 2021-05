In den von zimmermann communications und Compresso konzipierten und umgesetzten Filmen liefert BRACK.CH schneller als man denkt, alles in einem Paket und das, was man braucht. Bei der im TV und digital laufenden Kampagne kommen ein breiter Mix an diversen Filmformaten und Längen zum Einsatz, in denen die Stories wiederum von den beiden Schauspielern der Spotserie 2020 gespielt werden.

Brack.ch - TVC - "Zahnbuerste"

Brack.ch - Billboard "Fusshocker" intro

Brack.ch - Billboard "Fusshocker" Outro

Brack.ch - Billboard "Gestern bestellt" Intro

Brack.ch - Billboard "Gestern bestellt" Outro

Brack.ch "Geskipped"

Credits Verantwortlich bei BRACK.CH: Simon Thoma (Leiter Marketing), Sandrine Knechtli (Leiterin Marketing-Kommunikation), Franziska Heimberg (Leiterin Marketing-Kommunikation), Michael Otto (Marketing Manager Brand)

Zur Unterstützung der TV-Sponsorings wurden zwei Billboards mit je einem Intro und Outro produziert, welche die Tonalität der beiden Filme aufgreifen. Hier zeigt BRACK.CH Situationen aus dem realen Leben und schafft schnell und humorvoll die Brücke zum Zuschauer. Gezielt als Preroll wurde der Film "Geskippt" produziert, welcher spezifisch für den Einsatz im entsprechenden Umfeld konzipiert wurde. Die neuen Filme werden zusätzlich in den sozialen Medien, auf BRACK.CH, im Umfeld der BRACK.CH-Sponsorings und innerhalb weiterer Massnahmen eingesetzt.