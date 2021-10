Da die Menschen aufgrund der Pandemie mehr Zeit zu Hause zu verbringen, investieren sie in die Verbesserung des Wohnkomforts und nutzen dafür einen Teil des Geldes, das sie sonst für Freizeitaktivitäten oder Urlaub verwenden. Dies führt zu einem raschen Anstieg der Nachfrage nach grossen und kleinen Geräten, insbesondere nach Backöfen/Herden, Waschmaschinen, Geschirrspülern und Klimaanlagen. Trotz der Lockerung der Corona-Massnahmen geht Zenith davon aus, dass die Verbraucher auch weiterhin einen grösseren Teil ihrer Zeit und ihres Budgets dem Haushalt widmen werden als vor der Pandemie. Auch für die Jahre 2022 und 2023 rechnet Zenith daher mit einem Wachstum der Werbeausgaben für Haushaltsgeräte von jeweils sechs Prozent.



Insgesamt geht Zenith davon aus, dass die Werbeausgaben von Haushaltsgerätemarken von 4,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 auf 5,0 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 steigen werden, was deutlich über den 4,5 Mrd. US-Dollar liegt, die vor der Pandemie im Jahr 2019 ausgegeben wurden. Bis 2023 werden die Werbeausgaben 5,6 Mrd. US$ erreichen.

Markenaufbau und E-Commerce treiben Wachstum digitaler Werbeausgaben um 10 Prozent an

TV wichtigster Kanal für Markenbildung

Stärkstes Wachstum in Indien und Russland, da die Verbraucher mehr Erstkäufe tätigen

Berücksichtigte Märkte Die 12 Märkte, die in diesem Bericht berücksichtigt werden, sind Australien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Russland, Spanien, die Schweiz, Grossbritannien und die USA, die zusammen 74 Prozent der gesamten weltweiten Werbeausgaben ausmachen. Der Bericht umfasst Haushaltsgross- und -kleingeräte, darunter Klimaanlagen, Geschirrspüler, Kühl- und Gefriergeräte, Heizgeräte, Küchengeräte, Backöfen/Herde, Körperpflegegeräte, Staubsauger und Waschmaschinen.

"Im Ländervergleich ist das Werbeverhalten der Haushaltsgerätehersteller in der Schweiz etwas untypisch. Wir haben in 2020 sogar einen leichten Anstieg der Investitionen um 3 Prozent erlebt, nachdem sie in 2019 noch leicht rückläufig waren. Damals haben die Marken stark in TV geworben, um von der hohen Nachfrage während des Corona-Jahres 2020 zu profitieren", so, Managing Director bei Zenith in der Schweiz. "Für 2021 rechnen wir sogar mit einem noch stärkeren Zuwachs von 7,5 Prozent. In 2022 und 2023 kommen dann nochmals je 2 Prozent Wachstum hinzu. Unter dem Strich hatte Corona keinen negativen Impact auf die Werbeinvestitionen dieser Produktkategorie."Die digitale Werbung wird in den nächsten Jahren für Haushaltsgerätemarken noch wichtiger werden, da sie den E-Commerce weiter vorantreiben. Haushaltsgerätemarken waren dem Markt bei der Einführung von E-Commerce bereits vor 2020 weit voraus, aber die Pandemie führte zu einem Sprung im E-Commerce für Haushaltsgeräte. Laut Euromonitor International stieg der Anteil des E-Commerce am Einzelhandelsumsatz mit Haushaltsgeräten von 23 Prozent im Jahr 2019 auf 32 Prozent im Jahr 2020, verglichen mit 16 Prozent des Gesamtmarktes im Jahr 2019 und 21 Prozent im Jahr 2020. Zenith geht davon aus, dass Haushaltsgerätemarken in den nächsten Jahren weiter in E-Commerce investieren werden, was zu einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum ihrer digitalen Werbeausgaben von 10 Prozent zwischen 2020 und 2023 führen wird. Der Anteil der digitalen Werbung an den Werbebudgets wird in diesem Zeitraum von 55 Prozent auf 57 Prozent steigen."In der Schweiz hat der Anteil der digitale Werbung in dieser Produktkategorie noch grosses Potenzial. Der Anteil steigt zwar gemäss unserer Prognose von 9 Prozent im Jahr 2020 auf 10,7 Prozent im Jahr 2023 an, das ist aber noch Welten vom Niveau des internationalen Durchschnitts in den untersuchten Märkten unserer Studie entfernt", soInternational ist das Fernsehen nach wie vor ein wichtiger Kanal für die Markenbildung von Hausgerätemarken, ergänzt durch Out-of-Home. Haushaltsgerätemarken geben deutlich mehr für diese Medien aus als der Durchschnitt: 2020 werden sie 29 Prozent ihrer Budgets für Fernsehwerbung ausgeben, verglichen mit einem Durchschnitt von 24 Prozent, und 7 Prozent für Out-of-Home, verglichen mit 4 Prozent. Zenith prognostiziert, dass die Out-of- Home-Ausgaben der Haushaltsgerätemarken zwischen 2020 und 2023 jährlich um 8 Prozent steigen werden. Das Fernsehen, das unter der anhaltenden Abwanderung des Publikums zu digitalen Kanälen leidet, wird mit einem Wachstum von durchschnittlich 6 Prozent pro Jahr leicht zurückbleiben. "In der Schweiz ist dies etwas anders, zumindest was diese Produktkategorie angeht", erläutert Maria Brinkmann. "Hierzulande steigt der ohnehin schon sehr hohe Anteil der TV-Werbung an den Werbeinvestitionen für Haushaltsgeräte sogar von 67,4 Prozent im Jahr 2020 auf 69,4 Prozent im Jahr 2023 an."Zenith prognostiziert ein besonders schnelles Wachstum der Werbung für Haushaltsgeräte in Indien und Russland, die zwischen 2020 und 2023 mit durchschnittlichen Raten von 18 Prozent bzw. 16 Prozent pro Jahr wachsen werden. Dieses rasche Wachstum ist zum Teil eine Reaktion auf den überdurchschnittlich starken Rückgang der Ausgaben im Jahr 2020, der in Indien 15 Prozent und in Russland 22 Prozent betrug. Nach einer raschen Erholung im Jahr 2021 dürfte das Wachstum jedoch stark bleiben, da steigende persönliche Einkommen es den Haushalten ermöglichen, zum ersten Mal neue Arten von Geräten zu kaufen. Ein etwas langsameres Wachstum wird in Deutschland, in der Schweiz und in Italien erwartet, wo der Markt etwas gesättigter ist. Hier rechnet der Forecast mit 0 bis 4 Prozent jährlichem Wachstum der Ausgaben für Haushaltsgeräte zwischen 2020 und 2023.