Was haben die Schweizer Illustrierte (SI) und die Marke Hero aus Lenzburg gemeinsam? Beide haben sie die Werbeform Publireportage mitbegründet und beide wurden sie in der Zeit um 1911 lanciert. Die SI exakt vor 111 Jahren, am 9. Dezember 1911. Hero etwas davor. In der ersten SI-Ausgabe haben sie zusammengefunden. Wir haben im PDF dieser Ausgabe auf Seite 16 die Geschichte dazu.