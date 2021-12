Zusammen möchten ZEAM und LINK einerseits herausfinden, welche Ansprüche und Erwartungen junge Menschen als angehende Arbeitnehmer:innen in der Arbeitswelt haben. Andererseits soll in der Studie ermittelt werden, mit welchen Marketingmassnahmen junge Menschen wirklich erreicht werden und wie Unternehmen am besten mit der Generation "True Digital Natives" interagieren können.

Prägende, grösste Generation der Schweiz

"Sehen junge Menschen mein Werbeplakat?"

Für die Schweiz und Deutschland

Mit 1.4 Millionen Menschen ist die Generation Z die grösste Generation in der Schweiz. Die Gen Z’s prägen heute bereits Wirtschaft und Gesellschaft und dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren noch mehr verstärken. Sie stellen sowohl dringend benötigte Talente für den Arbeitsmarkt als auch eine kaufkräftige Zielgruppe dar. Wie will diese Generation arbeiten, auf welchen Kanälen kann man sie erreichen und welche Produkte begeistern sie? Die wenigsten Unternehmen haben eine Antwort auf diese Fragen. Ein Grund dafür ist, dass es bis heute keine repräsentative Studie zu dieser Zielgruppe gibt, die im wirtschaftlichen Kontext Fakten liefern kann. Aus diesem Grund haben LINK, das führende Marktforschungsunternehmen der Schweiz, und die erfolgreiche Generation Z Agentur ZEAM zusammengespannt, um die erste wissenschaftliche Grundlage für Entscheidungsträger:innen zu schaffen.Wie wollen junge Menschen in Zukunft arbeiten? Welche Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung eines Arbeitgebers in den Augen der Generation Z? Und was bedeutet «Sinnhaftigkeit» im Job? Ein Teil der Studie wird sich mit dem Thema «Arbeitsplatz der Zukunft» befassen und aufzeigen, wie Unternehmen junge Talente gewinnen, aktivieren und halten können. Der andere Teil der Studie konzentriert sich darauf, welche Marketingmassnahmen relevant sind, um als Unternehmen mit jungen Menschen in Kontakt zu treten und sie als Kund:innen langfristig für sich zu gewinnen. Sehen junge Menschen mein Werbeplakat? Welche sozialen Medien sind relevant? Wie gelingt es Influencern, bei jungen Schweizer:innen eine Kaufentscheidung provozieren? Diese Fragen werden beantwortet, um letztendlich die Relevanz von verschiedenen Marketingmassnahmen in Bezug auf junge Menschen bestimmen zu können.Im Rahmen der Studie werden ca. 2’000 Personen aus der Generation Z in der Schweiz (alle Sprachregionen) und in Deutschland befragt. Zudem werden Personen aus älteren Generationen mit einbezogen, um mögliche Unterschiede aufzeigen zu können. Die Studie wurde auf Deutschland erweitert, da dieses Nachbarland wirtschaftlich mit der Schweiz sehr eng verknüpft ist. Weiter soll ermittelt werden, wie sich die Ansichten und Bedürfnisse der Generation Z in den zwei Ländern unterscheiden.