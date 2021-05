"3-in-1": Zahlen, Sparen und Investieren mit einer App

Discover Yuh, your all-in-one finance app

Das "low-to-no-fees-Prinzip"

"There is one more thing… Swissqoin!"

Yuh bringt das mobile Finanzmanagement in der Schweiz einen grossen Schritt weiter. Die Revolution liegt im «3-in-1»-Mix: Mit der Yuh-App kann man nicht nur mit dem Smartphone bezahlen und für Projekte, Ziele oder Wünsche sparen, sondern auch grosse oder ganz kleine Beträge investieren. Dies in 100+ der weltweit populärsten Aktien, wie Apple, Nike, Tesla oder CocaCola, in ETFs, Trending Themes oder in 13 ausgewählten Kryptowährungen. "Wir möchten den Menschen das Leben so einfach wie möglich machen", sagt, CEO von Yuh. "Mit Yuh legen wir ihnen die ganze Finanzwelt in die Hand. Alle sollen frei entscheiden können, wann, wo und wie sie ihr Geld managen wollen.""Low-to-no-fees" bedeutet keine Gebühren wo immer möglich und tiefe Gebühren, falls welche anfallen müssen – und dabei jederzeit volle Transparenz. Bei Yuh gibt es deshalb keine Grundgebühren, weder für die Kontoführung noch für Zahlungen, P2P-Überweisungen oder für die Debitkarte. Gebühren für den Kauf oder Verkauf von Aktien (0.5 Prozent) oder Kryptowährungen (1 Prozent) werden so tief wie nur möglich gehalten und jederzeit transparent ausgewiesen. So seien die "Yuhser" vor versteckten Kosten geschützt.Mit Yuh wird auch eine neue Schweizer Kryptowährung lanciert. Mit Swissqoin könne man direkt am Erfolg der App teilhaben. Wer ein Yuh-Konto eröffnet und eine Einzahlung in Höhe von mindestens 500 CHF tätigt, erhält kostenlos 500 Swissqoins. Mit Aktivitäten auf der App können zusätzliche Swissqoins dazuverdient und mit anderen "Yuhsern" getradet werden. Und der Wert jedes Swissqoins kann nur steigen, denn Yuh wird regelmässig einen Teil des Umsatzes einzahlen. So kann Yuh den Erfolg mit ihrer ganzen Community teilen.