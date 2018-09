Mit der Kampagne "Endlich erwachsen!" und der Aufforderung "Bestimme selbst. Über dein Leben und dein Geld." werden mit unkonventionellen Geschichten genau die Lebensmomente thematisiert, in denen es sich von der Kindheit zu emanzipieren gilt.

Endlich WG

Als Kumpane der Kindheit tritt in allen drei Spots dabei ein Plüsch-Koala in Erscheinung. Er ist Spielverderber und will den Protagonisten daran hindern, den Schritt in die Selbstbestimmung zu machen. Dabei zeigt sich das Plüschtier nicht von seiner Kuschelseite, sondern wird zum launischen Gegenspieler, der sich für fast nichts zu schade ist.

Endlich Date

"Bei der Umsetzung wollten wir wie gewohnt sicherstellen, dass unsere Geschichten auffallen und unterhalten. Angesichts der in dieser Hinsicht besonders anspruchsvollen Zielgruppe, haben wir in Sachen Humor aber noch eine Schippe draufgelegt", so Pascal Frey, Leiter Realisation bei PostFinance.

Endlich Lehrstelle