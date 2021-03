Mehr zum Thema

Kommt YouTube Shorts jetzt in die Schweiz?

Nach TikTok und Facebook Reels, wird es künftig auch mit YouTube möglich sein, mit dem Smartphone rasch und unkompliziert Kurzvideos in einem Schritt aufzunehmen und zu publizieren. Die entsprechende Anwendung, YouTube Shorts, wird nach einer Beta-Phase in Indien, jetzt ab März in den USA verfügbar sein und hoffentlich bald auch in der Schweiz.