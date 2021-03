Am letzten Freitag fiel im virtuellen Kickoff-Meeting der Startschuss zur neuen Dialogplattform. 40 junge Mitarbeitende aus LSA-Agenturen nahmen daran teil und tauften die Plattform in einem Voting auf «Young LSA» (YLSA). Zuvor präsentierte das YLSA-Kernteam, bestehend aus Janine Paumann (Farner Consulting), Nina Rafaniello (panta rhei pr), Stefanie Probst (CRK), Dominik Furrer (furrerhugi) und Ilan Olstein (LSA), die verschiedenen Projekte, die man in Zukunft gemeinsam bearbeitet. Das Kernteam nahm diese Projekte bereits aus ihrer Arbeit beim BPRA mit und wird diese nun nach der Fusion beider Verbände unter dem LSA weiterentwickeln. «Seit der Fusion mit dem LSA können wir unsere Projekte mit doppelt so viel Power verfolgen und auf viele weitere Themen und Initiativen ausbreiten, weil nun sämtliche Kommunikationsdisziplinen in einem Verband vereint sind.», so Janine Paumann, Mitglied des Kernteams.

Netzwerken und voneinander lernen

Enge Zusammenarbeit Young Chapters der Branchenverbände aus Deutschland und Österreich

Drei bis viermal im Jahr sind Netzwerkevents geplant. Nach Input- Referaten zu aktuellen Themen soll bei einem kühlen Bier jeweils genügend Zeit zum Netzwerken, Kennenlernen und Diskutieren bleiben. Mit einer YLSA-Academy möchte man zudem ein Format schaffen, dass noch stärker auf den Wissenstransfer fokussiert. In den LSA-Agenturen ist sehr viel Knowhow vorhanden. Dieses Wissen soll in Weiterbildungs- blöcken zu konkreten Themen an junge Agenturmitarbeitende weiter- gegeben werden. Agenturübergreifend zu lernen ist wertvoll für die gesamte Branche und besonders spannend und lehrreich für junge Agenturmitarbeitende.In der digitalen Veranstaltungsreihe "Neuland" organisiert der Young LSA in Kooperation mit den GPRA Young Professionals und den PRVA Newcomers Veranstaltungen zu innovativen Themen und Trends. Der nächste Event findet bereits am Donnerstag, 11. März zum Thema "Unternehmenskommunikation im Wandel: Wie verändert Künstliche Intelligenz das Arbeiten von morgen?" statt. Christine Dingler, Beraterin für Innovationskommunikation BCW Germany und Co-Founderin der Initiative Zukunftsnarrative und Reinhard Karger, Unternehmenssprecher Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz werden ihr Wissen dazu teilen.