Tweets, Hashtags, Menschen - Das hat Twitter in Deutschland 2021 bewegt

Year on Twitter 2021

© Twitter

Was hat die Gesellschaft in 2021 geprägt und beschäftigt? Die Corona-Pandemie, die Fussball-Europameisterschaft der Männer, die Wahl des 20. Deutschen Bundestages und Olaf Scholz (@OlafScholz) als neuer Kanzler werden im Gedächtnis bleiben. Twitter bietet eine spannende Gelegenheit, um das Jahr Revue passieren zu lassen - das zeigt der folgende Jahresrückblick "Year on Twitter 2021"