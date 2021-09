In den vergangenen Monaten ist Xing gegenüber dem Wettbewerber Linkedin ins Hintertreffen geraten. Das hört man jedenfalls oft aus der Branche, wenn man mit aktuellen und ehemaligen Mitgliedern beider Netzwerke über die Plattformen spricht.

Xing / Mach Dein Xing

Jetzt geht die Burda-Tochter New Work, die Betreiberin von Xing, allerdings in die kommunikative Offensive. Das Job-Netzwerk hat vor wenigen Tagen eine Kampagne gestartet die auch seit diesem Mittwoch in der Schweiz zu sehen ist und unter dem Slogan "Mach Dein Xing" steht. Die Idee dahinter: Die Mutter der Berufsnetzwerke möchte ihre über 19 Millionen Mitglieder dazu animieren, ihr authentisches Selbst zu leben und sich nicht mehr verbiegen zu lassen. Dazu will das Netzwerk die besten Tipps liefern, Kontaktchancen ermöglichen und auch die Jobs aufzuzeigen, die zu einem passen. Nicht mehr verbiegen lassen. Mehr Zufriedenheit. Mehr Ausgeglichenheit lautet das Mantra. "Jeder hat das Zeug dazu, mehr Zufriedenheit im Job-Leben für sich zu erreichen. Das ist aber nur möglich, wenn man sich nicht verbiegt. Gerade jetzt, in der Spätphase der Pandemie, wird das immer mehr Menschen bewusst. Wir unterstützen die Menschen dabei ihr Ding mit XING zu machen", sagt denn auchHerzstück der Kampagne ist ein eigens gedrehter 20-sekündiger Werbespot, der auf skurril-humorvolle Weise verdeutlicht: "Kein Bock, Dich im Job zu verbiegen? Zeit, Dich zu entfalten. Mach Dein XING". Der Spot, für den der Schwede Daniel Lundh als Regisseur verantwortlich zeichnet, wird in der Schweiz unter anderem auf Youtube zu sehen sein. Zusätzlich hat die Kampagne mit Display Ads und Social Media digitale Schwerpunkte.Entwickelt hat die Kampagne Pia Nordpool+. Die Kreativen hatten sich in einem Pitch durchgesetzt. "Die Kampagne soll mit einem Schuss Humor die Leute aus dem Arbeitstrott wachrütteln. Neben einem neuen Job bietet XING viele weitere spannende Impulse rund um das Arbeitsleben", sagt Sebastian Radack, Leiter Kreation der neuen Leadagentur.Und es gibt noch eine Veränderung. Mit dem Kampagnenstart feiert auch das überarbeitete, weiterentwickelte XING Logo seine Premiere. Das neue Markenzeichen ist In-house entstanden.