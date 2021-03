Mehr zum Thema

IAB Digital Marketing Awards

Auszeichnungen für Lidl Schweiz, Ads&Figures, Sam Lutz, Marei Pross und Jörg Eugster

IAB Switzerland hat zum zehnten Mal die Digital Marketing Awards vergeben. Eine Fachjury wählte die Preisträger 2020 in den Kategorien "Digital Marketer of the Year", "Digital Agency of the Year" und "Digital Entrepreneur of the Year". Von der IAB Academy wurde der "Digital Newcomer of the Year" gekürt und auch ein "Digital Lifetime Award»" wurde vergeben.