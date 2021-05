© "Social-Media-Studie 2021" Linkedin und Tiktok haben in der Beliebtheitsskala der insgesamt Befragten im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt

Wer seine Zielgruppe in Bezug auf ihr Alter nicht einschränkt, erreicht die meisten via Youtube und Instagram. Das ist ein Ergebnis der Studie "Social Media in der Schweiz" von Xeit.