2020/21 war für den 23-jährigen Skirennfahrer Marco Odermatt aus dem Kanton Nidwalden eine sensationelle Saison. Er wurde Zweiter in der Jagd nach der grossen Kristallkugel und verhalf dem Swiss-Ski Team zum zweiten Mal in Folge zum Gewinn des Nationencups. Als offizieller Ausrüster des Swiss Alpine Ski Teams hat X-Bionic Marco Odermatt bereits während der letzten Jahre mit funktioneller Sportbekleidung ausgestattet. Der preisgekrönte Ski Decision-Layer war bei jedem seiner Rennen Teil der Ausrüstung des Skirennläufers. Marco ist also mit der hohen Qualität und Funktionalität der X-Bionic und X-Socks Produkte bestens vertraut und schwört darauf: «X-Bionic steht für eine jahrelange Partnerschaft mit Swiss-Ski und für Top-Qualität. Ich trage die Produkte von X-Bionic schon seit Jahren im Training und im Wettkampf. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen. Ich freue mich entsprechend über meine neue Aufgabe als Markenbotschafter für das Schweizer Hightech-Bekleidungsunternehmen», so Odermatt.

Gemeinsam die Skiwelt erobern

Mit der Unterzeichnung der gemeinsamen Partnerschaft profitiert Marco Odermatt ab sofort nicht nur auf, sondern auch neben der Piste von über 800 eingetragenen Patenten und den preisgekrönten Produkten von X-Bionic. Gemeinsam richten die beiden Parteien den Blick auf das nächste grosse Ziel, die Olympischen Spiele 2022. Mit der Neuverpflichtung des Skistars gewinnt das X-Bionic Athletenteam einen Markenbotschafter, der denselben Antrieb und dasselbe Ziel mit der Marke teilt: die Eroberung der Skiwelt. Der 23-jährige Skistar folgt der Olympiasiegerin und Weltmeisterin Wendy Holdener, die bereits seit 2019 Markenbotschafterin von X-Bionic ist.