Onlineshopping gehört zum Alltag in der Schweiz

Die Älteren sind pragmatisch, die Jüngeren ästhetisch

Wo und wie online gekauft wird

Jetzt geht’s App

Multioptionale Wege – Customer Journeys in Zeiten des E-Commerce

Wie COVID-19 den Schweizer E-Commerce katalysiert

Über Wunderman Thompson Switzerland Wunderman Thompson Switzerland ist eine der führenden Full-Service-Kommunikationsagenturen in der Schweiz. Mit einer DNA aus teils Werbung, teils Technologie und teils Strategie ist Wunderman Thompson führend in der Vereinigung von Kreativität, Technologie, Daten und Strategie für inspirierende und wirkungsvolle Lösungen - über den gesamten Weg des Konsumenten.

Mit der E-Commerce Studie liefert Wunderman Thompson relevante Insights über aktuelle Themen, Trends und das Online-Kaufverhalten der Schweizerinnen und Schweizer; gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen COVID-19-Krise. Mittels einer repräsentativen Onlineumfrage wurden hierfür rund 2’000 Personen im Alter zwischen 14 und 69 Jahren zu verschiedenen Aspekten rund ums Onlineshopping befragt.Mittlerweile geht rund ein Drittel wöchentlich online shoppen, wobei die Männer im Schnitt eine höhere Frequenz zeigen. Treiber des digitalen Konsums ist vor allem die «Convenience», die mit Onlineshopping verbunden ist: die Heimlieferung der Produkte ist der Hauptgrund für den Einkauf online, dicht gefolgt von der Tatsache, dass man 24 Stunden am Tag einkaufen kann und somit nicht an Ladenöffnungszeiten gebunden ist. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Vergleichbarkeit von Produkten und Preisen.Mittlerweile geht rund ein Drittel wöchentlich online shoppen, wobei die Männer im Schnitt eine höhere Frequenz zeigen. Treiber des digitalen Konsums ist vor allem die «Convenience», die mit Onlineshopping verbunden ist: die Heimlieferung der Produkte ist der Hauptgrund für den Einkauf online, dicht gefolgt von der Tatsache, dass man 24 Stunden am Tag einkaufen kann und somit nicht an Ladenöffnungszeiten gebunden ist. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Vergleichbarkeit von Produkten und Preisen.Auf was achten Schweizerinnen und Schweizer, wenn sie auf einen neuen Onlineshop treffen? Am meisten auf das Angebot unterschiedlicher Zahlungsmöglichkeiten und auch darauf, ob die Website als sicher angezeigt wird. Junge Onlineshopper (14-24 Jahre) hingegen achten am meisten auf eine optisch ansprechende und vertrauenswürdige Erscheinung. Onlineshops müssen entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Zielgruppen Rechnung tragen.Das Smartphone lassen wir zwar nie aus den Augen, aber shoppen tun wir immer noch hauptsächlich über den Computer oder Laptop, und das am liebsten von zu Hause aus. Doch dies könnte sich bereits bald ändern: Jede fünfte Person plant in Zukunft öfter via Smartphone einzukaufen. Als momentane Hindernisse für das Einkaufen übers Smartphone werden die kleinen Bildschirme sowie die umständliche Bedienung der Shops genannt. Beides Kriterien, auf die technologische Antworten gefunden werden können in nächster Zeit (z.B. Responsive Webdesign)Im Schnitt nutzen rund 2 von 3 Personen Shopping Appsauf ihrem Smartphone. In der jüngsten Zielgruppe (14-24 Jahre) sind es gar drei Viertel. Somit können sich Apps als vielversprechender Vertriebskanal für digitale Unternehmen erweisen. Die Top 5 der meistgenutzten Shopping-Apps der Schweiz: 1. Zalando, 2. SBB, 3. Wish, 4. Amazon und 5. Aliexpress.Um die Customer Journey zu analysieren, wurden Informationssuche und Kauf für unterschiedliche Produkt- und Servicekategorien abgefragt. Bereits bei der Informationssuche zeigen sich grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien: So werden beispielsweise Informationen zu Flugtickets oder Eventtickets vorwiegend online gesucht, Informationen zu Lebensmitteln und Medikamenten hingegen vorwiegend offline. In einem zweiten Schritt wird der Kanal des Kaufs miteinbezogen. Dabei zeigt sich klar, dass die Grenze zwischen off- und online verschwimmt und die Customer Journey zunehmend hybrid wird. Selbst bei online dominierten Kategorien (z.B. Flugtickets). 72% der Personen, welche Flugtickets kaufen, informieren sich im Vorfeld online, wovon 85% die Tickets auch online kaufen. Im Gesamten sind es aber lediglich 59%, welche einen reinen Onlineweg gehen.Ein Drittel der Menschen haben durch COVID-19 ihr Onlineshopping verändert. Kleider und Schuhe waren während dem Lockdown die beliebteste Shoppingkategorie. Und manchmal bestätigen sich Stereotype: Frauen kauften doppelt so viel in dieser Kategorie als Männer. Wie nachhaltig die Zunahme im Onlineshopping nach der COVID-19 Pandemie sein wird, muss sich noch zeigen. Allerdings planen 38% der Befragten ihr Onlineshopping-Verhalten während des Lockdowns auch in Zukunft beizubehalten oder sogar noch vermehrt online einzukaufen. Andere internationale Studien sehen hier, vor allem für das Weihnachtsgeschäft, ein grosses Potenzial für Retailer.