Die Preisverleihung findet anlässlich des Branchenevents WOOHW! am 13. September in der Stage One Event & Convention Hall Zürich statt

Ursprünglich endete die Anmeldefrist für die "Swiss Out of Home Awards" am 30. Mai. Jetzt hat sie der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) verschoben: Noch bis einschliesslich 7. Juni können Kreative, Agenturen und Werbungtreibende Wettbewerbsbeiträge einreichen.

Zugelassen sind analoge und digitale Aussenwerbekampagnen, die von einer Agentur, einem Grafikatelier, Einzelpersonen, Freelancern oder einer konzepti