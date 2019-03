Bewersdorff kann bereits auf knapp zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Beratung zurückblicken. Nach ihrem Wirtschaftsstudium in Berlin arbeitete sie während sechs Jahren für das internationale Werbeagenturennetzwerk McCann Erickson, wo sie den Kunden Siemens Mobile Phones weltweit betreute. Anschliessend war sie für weitere sieben Jahre als Management Supervisor bei Scholz & Friends in Hamburg tätig, wo sie ihr Wissen bezüglich Kampagnenstrategie und -führung in den Bereichen Lebensmittel und Consumer Goods vertiefen konnte.