Frische Luft für frische Ideen

Thomas Städeli, CEO Wirz Brand Relations

Der Walk ist das Ziel

Der Brandwalk von Wirz Brand Relations nimmt es wortwörtlich: Laufend Wissen und Erfahrungen austauschen, auf einem rund einstündigen Walk mit CEO Thomas Städeli. «Frischen Wind holt man sich halt weder im Sitzungszimmer noch im Homeoffice, sondern draussen in der Natur, an der frischen Luft». Gesund ist das alles zudem auch noch und erst noch gänzlich unbelastet vom allgegenwärtigen Thema Corona.Der Brandwalk ist deswegen auch eine Antwort auf die Ereignisse und Erfahrungen der vergangenen Monate. «Wir mussten ja alle lernen, schneller und unkonventioneller zu denken und vor allem zu handeln.» Und das in einer Zeit, in der bezüglich Branding sowieso vieles in Bewegung ist. «Marken müssen sich heute über verschiedenste zusätzliche Dimensionen ihre Gedanken machen, speziell wenn sie Leader-Marken sein wollen und nicht bloss Nachläufer», weiss Thomas Städeli. Stand die Marke lange Zeit als unverrückbarer Fels in der Brandung für eherne Werte, stellt sich heute unter anderem die Kardinalfrage, wie viel überhaupt fest definiert und wie viel veränderbar ist. Jeder der bereits durchgeführten Brandwalks führte letztlich auch zu grossen, eher übergeordneten Fragen: Vermischung von Arbeit und Freizeit oder eben nicht, die inspirierende Kombination von seniorer Erfahrung und jugendlicher Frische, die zusätzliche Power von mixed Teams, die zentrale Bedeutung des Vertrauens als Führungsprinzip usw. usf.Mit dem Brandwalk bietet Wirz Brand Relations Interessierten nun also die Möglichkeit, sich mit einem erfahrenen Branding- und Kommunikationsspezialisten auszutauschen, sich gegenseitig zu inspirieren und voneinander zu lernen. Dabei ist der Weg auch tatsächlich das Ziel. Dieses etwas andersartige Angebot richtet sich an Markenverantwortliche, CEOs, CCOs, Kommunikationsfachleute, aber eben auch an Kommunikationsneulinge – kurz an alle, die sich für aktuelle Themen rund um Marken interessieren oder auch ganz konkrete Fragen dazu haben. Ein Brandwalk dauert rund eine Stunde, wenn's spannend ist aber natürlich auch länger.