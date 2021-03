Mehr zum Thema

Mona und Mateo

Neue Werbeagentur verspricht Vertrauen und Liebe

Mona Fluri und Mateo Sacchetti haben eine Agentur in Basel ins Leben gerufen, die am heutigen 1. Juli an den Start geht. Mona und Mateo heißt sie und hat "neue Werbung" im Angebot.