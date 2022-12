Nationalrat unterstützt Kandidatur für Frauenfussball-EM in der Schweiz

Der Nationalrat unterstützt die Bewerbung des Kandidatur des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) für die UEFA Women's EURO

Geht es nach dem Nationalrat, dann findet die Frauenfussball-EM 2025 in der Schweiz statt. Das Schweizer Parlament hat am Montag offiziell seine Unterstützung für die Kandidatur des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) abgegeben. Im April will die Uefa über den Austragungsort für die Women’s EURO (WEURO 2025) entscheiden.