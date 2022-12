© Neo Advertising Aussenwerbung in Genf? Könnte bald Geschichte sein

Gegen Plakate im öffentlichen Raum und digitale Screens ziehen in der Schweiz in manchen Städten Gruppierungen immer stärker zu Felde. Sie wollen ein generelles Verbot erreichen. Im März soll darüber etwa in Genf abgestimmt werden. Die Aussenwerber sehen ihr Geschäftsmodell bedroht. Da tröstet es kaum, dass die Schweiz kein Einzelfall ist.