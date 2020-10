© Screenshot YouTube

"Egon"-Gastgeberin Anna Kohler, Publizistische Leiterin und Chefredaktorin "Werbewoche", bei der Bekanntgabe des Siegers.

Nach 1977, 1985 und 2005 gewinnt erst zum vierten Mal ein «agenturfremder» Nicht-Werber die wichtigste Personenauszeichnung der Schweizer Kommunikationsbranche. Martin Walthert ist seit 2006 für Digitec Galaxus tätig, leitet heute ein rund 70-köpfiges Marketingteam und hat massgeblich zur Bildung der starken Marke des führenden Schweizer Onlinehändlers beigetragen. Die Kampagnen von Digitec und Galaxus erfreuen sich in der Schweizer Bevölkerung hoher Beliebtheit. So wirbt Digitec etwa mit echten – auch negativen – Kundenbewertungen, während Galaxus seit Jahren mit Spots auffällt, die andere Werbegenres gekonnt parodieren.

© Screenshot YouTube

Dabei setzt das Unternehmen den Grossteil der Werbemassnahmen inhouse um, statt auf eine Agentur zu setzen. Zusammen mit Creative Director Flurin Spring beweist Walthert immer wieder Mut: Nicht nur bei der Kreation der unkonventionellen, humorvollen Kampagnen, sondern auch bei der Strategie, konsequent auf Branding und dabei auch in Zeiten von Performance Marketing immer wieder stark auch auf klassische Werbekanäle zu setzen.

Hält den "Egon" in den Händen, nach rascher Übergabe auf der Bühne, Martin Walthert.

© Screenshot YouTube

Der neue «Werber des Jahres» durfte seine «Egon»-Statue am 22. Oktober im Rahmen der Best of Swiss Web Awards Night in der Zürcher Samsung Hall entgegennehmen. Die «Egon»-Statue wurde Martin Walthert in feierlichem Rahmen vor rund 450 Gästen überreicht. Vorgängerin Petra Dreyfus würdigte den CMO von Digitec Galaxus in ihrer Laudatio: «Martin, du zeigst, wie mit Eigenständigkeit, Konstanz und Mut erfolgreich Marken geführt werden können.»

Petra Dreyfuss, "Werberin des Jahres" 2019, hielt die Laudatio

Walthert ist in Zürich-Wollishofen aufgewachsen, ging in die Kanti Wiedikon und studierte danach Publizistikwissenschaften an der Universität Zürich. Schon während des Studiums hat er, neben anderen Nebenjobs, bei Digitec mitgeholfen, PCs gebaut und mittels Newsletter eine frühe Form des Content Marketings betrieben. Direkt nach dem Studium stieg er beim Onlinehändler ein und ist bis heute geblieben. Er wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Kilchberg. Sein grösstes Hobby ist neben dem Wandern das Mitwirken als Sänger und Vorstandsmitglied im Bach Collegium Zürich.