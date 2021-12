Die Werbetätigkeit hat sich 2020 dramatisch verlangsamt und ist nach mehreren Jahren mit einem konstanten Wachstum von plus 1 Prozent bis plus 3 Prozent insgesamt um minus 7 Prozent zurückgegangen. Im Jahr 2021 kam es nun zu einem starken Aufschwung: Mit einem Anstieg von plus 12 Prozent auf 4,7 Mrd. Dollar (4,4 Mrd. Schweizer Franken) liegt es über dem Wert von 2019 vor COVID. Für 2022 wird ein weiteres Jahr mit starkem, wenn auch verlangsamtem, Wachstum erwartet. MAGNA geht davon aus, dass die klassischen Medienformate ein moderates Wachstum von plus 2 Prozent verzeichnen werden und damit etwas mehr als 90 Prozent des Marktvolumens vor Beginn der Corona-Pandemie erreichen, während die digitalen Formate mit plus 13 Prozent weiterhin zweistellig wachsen werden. Zusammengenommen wird der Werbemarkt um plus 6 Prozent auf 5 Milliarden Dollar (4,7 Milliarden Schweizer Franken) ansteigen.



Innerhalb der klassischen Medien wird das Fernsehen mit erwarteten Werbeeinnahmen in Höhe von 890 Millionen Dollar für das Gesamtjahr relativ stabil bleiben, was einem Wachstum von plus 2 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Die OOH-Werbung wird um plus 8 Prozent, nach einer schwachen Erholung im Jahr 2021 (+1 Prozent), die durch anhaltende Bewegungseinschränkungen und die Umstellung auf Telearbeit behindert wurde. Der Printbereich wird schätzungsweise stagnieren (-1 Prozent), wie dies auch in ganz Westeuropa zu beobachten ist, da die Werbetreibenden verstärkt auf digitale Kanäle setzen. Die Schweiz hat nach Österreich einen der robustesten Print-Werbemärkte in Westeuropa, aber langfristig rechnet MAGNA mit einem Rückgang des Print-Marktanteils von 25 Prozent (2021) auf 17 Prozent (2026).