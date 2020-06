Krebs ist Vertreter der Leading Swiss Agencies (LSA) und Managing Director bei OMD Schweiz. Als neues zusätzliches Verwaltungsratsmitglied ist er auch neues Vorstandsmitglied des Vereins WEMF.Mit der Vergabe des Platzes an Krebs will die WEMF ihrer Stellung als Joint Industry Committee im Medien- und Werbemarkt zusätzlich Rechnung tragen. Wie Verwaltungsratschef Jürg Weber erläutert, sei es Aufgabe der WEMF, als neutrale und unabhängige Branchenforschungsorganisation für Transparenz im Medien- und Werbemarkt zu sorgen. Dafür sei es wichtig, "dass sowohl Vertreter der Medienbranche als auch Werbeauftraggeber und Werbevermarkter respektive -vermittler an den Entscheidungsfindungsprozessen beteiligt sind. Durch die Erweiterung des Verwaltungsrats um einen LSA-Vertreter wird diesem Gedanken zusätzlich Rechnung getragen".