Viele Schweizer Medienmarken können die Verluste in Print mit Wachstum im Digitalen, was die Leserschafts- bzw. Nutzerschaftszahlen anbelangt, auffangen. Und sie werden dies weiter tun müssen, weil die Zahlen für Print unaufhaltsam und stetig zurückgehen. Das zeigen die heute veröffentlichten MACH Basic 2021-2-Zahlen der Wemf in aller Deutlichkeit. Wer sich nach Aufsteigerinnen und Aufsteigern umsehen will, muss sich in der Excel-Tabelle der WEMF genau umsehen. Diebeispielsweise wuchs um 3 Prozent, genauso wie die, die sich mit plus einem Prozent knapp halten konnten. Bei den Magazinen und Fachpublikationen sind jene, die zulegen konnten, gleichermassen dünn gesät. Herausstechen im positiven Sinn vermag das schweizweit auflagenstärkste Printmedium, die. Ihre Leserschaft stieg um 2 Prozent auf 2.45 Millionen. Den Geschmack seiner Leserinnen und Leser scheint auchweiterhin zu treffen. Das Magazin konnte um acht Prozent zulegen und ist nun bei 816'000 Leserinnen und Leser angekommen. Obwohl die Migros-Zeitung (auf sehr hohem Niveau) zwei Prozent verloren hat, erfreuen sich Retailmedia-Printprodukte nach wie vor grosser Beliebtheit. Daraus aber einen positiven Trend etwa für Food-Printtitel abzuleiten, ist angesichts der Verluste bei Kochen und Le Menu (beide -6 Prozent) leider nicht möglich. Es gibt aber noch weitere Magazine, die zulegen konnten. Etwa die, die just heute in neuem Glanz erscheint. Oder das Elternmagazin Fritz+Fränzi, ebenso das Magazin Die Alpen und Via, das Magazin der SBB. Aber das sind Ausnahmen, die die Regel des Rückgangs für Print auf breiter Front bestätigen.Federn lassen mussten auch die gedruckte Sonntagspresse. Alle drei verbliebenen Titel,(-5),(-15) und(-9) verzeichneten Rückgänge. Gerne würde man an dieser Stelle, was für alle Medienmarken gilt, die Zahlen der Studie "Total Audience" mit in die Betrachtung einbeziehen, welche bis Ende 2020 die Reichweiten über beide Mediengattungen, also Print und Online berücksichtigt hat, die leider aber nicht mehr erscheint.Von den grossen Deutschschweizer Titeln hat es keiner ins Plus geschafft. Beiist der Rückgang am grössten (-19), was in dieser Grössenordnung sicher auch mit dem letztjährigen Lockdown und den ausbleibenden Pendlerströmen zusammenhängt. Hier wäre jetzt interessant die Entwicklung bei den Online-Nutzerinnen und -Nutzer zu kennen, da 20 Minuten wie kaum ein anderes Medium ins Digitale abwandert. Auch beimwäre das Online-Print-Verhältnis aufschlussreicher gewesen, als die ausgewiesenen -6 Prozent bei einer neuen Gesamtzahl von immerhin noch 372'000 Leserinnen und Leser. Wie 20 Minuten setzt der Blick seit längerem voll auf Digital. Titel wie die(-6),(-9),(-4),(-8),(-2),(-6) oder L(-6) verzeichnen alle Rückgänge im einstelligen Bereich. Zweistellige Verluste müssen nebst 20 Minuten, wie bereits erwähnt, auch weitere "Klassiker" wie die(-14), die(-13) sowie(-11) und die(-12) hinnehmen. Auch hier ist festzuhalten, dass ein Rückgang bei Print nicht heissen muss, dass eine Marke insgesamt Leserinnen und Leser bzw. Nutzerinnen und Nutzer verloren hat. Die NZZ beispielsweise wächst, immer gemäss eigenen Angaben, vor allem auch in Deutschland.Retail-Media hält sich im Print überraschend gut, wobei auch hier die Online-Angebote ständig ausgebaut werden. Ob(+2), Migros-Magazin (-2),(+8),(-1) oder(-2), sie alle haben, streng genommen, also wenn man die Signifikanz der Veränderung betrachtet, die Leserinnen- und Leser-Zahlen halten können. Das dürfte zum einen mit der Qualität der Berichterstattung zusammenhängen, aber auch mit den Angeboten, die darin zu finden sind. Insgesamt verzeichnen die Magazine und Fachpublikationen mehr Titel mit deutlichen, zweistelligen Verlusten. Fortsetzung folgt ....