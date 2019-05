Jella Hoffmann ist ab August 2019 neu Mitglied der Wemf-Geschäftsleitung. Die promovierte Medienforscherin arbeitet seit September 2012 als Director of Product Management and Ad-Hoc Research und stellvertretende Forschungs- leiterin bei der Wemf. Vertiefte Kenntnisse in der angewandten Forschung sowie umfassende Managementerfahrung sammelte sie zuvor bereits beim Link Institut, wo sie die Verantwortung für den Bereich der Medien- und Onlineforschung innehatte.





Damit wird sich die Wemf-Geschäftsleitung künftig wie folgt zusammensetzen: Marco Bernasconi, CEO (bisher); Harald Amschler, Executive Director of Research and Development (bisher), und Jella Hoffmann, Executive Director of Product Management and Ad-Hoc Research (neu). Die erweiterte Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus Roland Achermann, Director of Audit and Statistics (bisher), und Mike Weber, Director of Marketing and Sales (neu).



Urs Wolfensberger ist seit 2008 Executive Director of Marketing and Sales bei der Wemf AG für Werbemedienforschung und Mitglied der Geschäftsleitung. "Mit seiner vorausschauenden und marktnahen Denkweise hat er die Produktstrategie der Wemf und ihre erfolgreiche Umsetzung massgeblich mitgeprägt. Als Initiator der MedienDB setzt er vor seiner Pensionierung Ende Juli 2019 nochmals einen wichtigen Meilenstein für die Transparenz im Medien- und Werbemarkt", heisst es in einer Mitteilung. Wolfensberger war unter anderem Gesamtleiter der Publimedia AG, Managing Director von Real Media Schweiz und als Vizedirektor Assistent des Generaldirektors von PubliPresse.





Mike Weber übernimmt den Bereich Marketing and Sales Mit Mike Weber übernimmt ein fundierter Kenner der Online- und Werbebranche den Marketing-and-Sales-Bereich und wird damit Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der WEMF. Er weist langjährige Managementerfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation auf und gilt als Pionier im Schweizer Mobile Business (u. a. Mitbegründer der smama – the swiss mobile association). Er kennt die Medien- und Werbebranche sowohl aus der Optik der Werbeauftraggeber (u. a. Swisscom) als auch von der Vermarkter- (u. a. Goldbach) und der Agenturseite (u. a. WIRZ) her. Zuletzt unterstützte er das Innovationsprojekt "Swiss Media Data Hub" als Projektleiter und Marketingverantwortlicher.