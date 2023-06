Visana

Visana lädt zur Online-Challenge. Die beiden Markenbotschafter Mujinga Kambundji und Chrigu Stucki lassen Kundinnen und Kunden Gesundheitsbegriffe raten.

Visana fordert ihre Kundinnen und Kunden zu einer Online-Challenge heraus. Die beiden Markenbotschafter Chrigu Stucki und Mujinga Kambundji stellen in mehreren Spielrunden verschiedene Begriffe rund um das Thema Gesundheit dar – mal per Pantomime, mal per Zeichnung und mit gesprochenen Hinweisen. Entwickelt hat das lustige Mitmach-Spiel die Berner Kommunikationsagentur Bold.

Spielerisch sich mit Gesundheitsthemen auseinandersetzen. Darum geht es bei dem Online-Ratespiel "Weisch was ig meine?". Die beiden Markenbotschafter