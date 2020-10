Konen hat PR und Kommunikationsmanagement sowie Unternehmenskommunikation in Köln und Stuttgart studiert. Ihren berufliche Kariere begann sie 2013 in der Kommunikationsabteilung der Porsche AG in Stuttgart-Zuffenhausen. Seit 2015 ist Konen bei der Porsche Schweiz AG beschäftigt. Auf ihre Tätigkeit als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit folgte zuletzt die kommissarische Leitung des Bereichs.Jetzt ist die 31-Jährige in die Fußstapfen von Christiane Lesmeister getreten, die von Anfang kommenden Monats an an der Spitze der Unternehmenskommunikation von LKQ Europe stehen wird, einer Tochter des US-amerikanischen Teilehändlers LKQ mit Sitz im schweizerischen Zug. Konen berichtet künftig an Michael Glinski, CEO der Porsche Schweiz AG.