Analyse der internationalen Märkte der Büchi Labortechnik AG

Über Google International Growth Partnerschaft Partner-Agenturen des Programms erhalten vertieften Zugang zu globalen Markteinblicken mit dem Google Market Explorer sowie eine persönliche Ansprechperson bei Google. Die International-Growth-Partnerschaft ermöglicht Agenturen, Kunden bei der internationalen Expansion bestmöglich zu unterstützen und neue Umsatzpotenziale zu erschliessen. Mehr Informationen gibt es hier.

Über Webrepublic Webrepublic ist die führende, voll integrierte Marketingagentur für das digitale Zeitalter. Die inhabergeführte Agentur beschäftigt in Zürich über 170 Expertinnen und Experten und konzipiert, implementiert und optimiert nationale und internationale integrierte Performance- und Werbekampagnen aus einer Hand und übersetzt Marketinginnovation in Unternehmenswert.

Dank der neuen Partnerschaft erhält Webrepublic exklusiven Zugang zu globalen Analyse-Tools von Google, mit welchen Reports über das Konsumentenverhalten und Trends auf internationalen Märkten für spezifische Branchen und Unternehmen erstellt werden. Basierend auf diesen Analysen berät Webrepublic seine Kunden fundiert in deren Expansionsstrategie und zeigt Chancen für bestehende und neue Märkte auf. Besonders für Hersteller, welche neue Märkte erschliessen wollen, ist der Zugriff auf das Expertennetzwerk in den Bereichen Logistik, Lokalisierung und internationalen Zahlungssystemen interessant. Zusätzlich zu der Beratung im digitalen Bereich besteht so die Möglichkeit, sich mit Fachpersonen aus anderen Sektoren auszutauschen und für die ganzheitliche Expansionsstrategie relevante Informationen und Einblicke zu sammeln.Für die Büchi Labortechnik AG analysierte Webrepublic mit den Analyse-Tools vom International Growth Program Chancen in bestehenden sowie neuen, internationalen Märkten. Basierend auf den daraus gewonnenen Erkenntnissen hat die Zürcher Agentur die Allokation des Google-Ads-Budgets verbessert und die strategische Expansionsplanung vorangetrieben. In Kombination mit datengetriebenen Optimierungen verdoppelte Büchi Labortechnik AG innerhalb weniger Monate die Sales- und Marketing Leads.Webrepublic wurde aufgrund der langjährigen Expertise im Suchmaschinenmarketing und der hohen Qualität in internationalen Kundenprojekten für das Google International Growth Program ausgewählt und nach dem erfolgreichen Abschluss des dazugehörigen Kurses und den Prüfungen darin aufgenommen.