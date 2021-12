Was hat Sie 2021 am meisten in der Marketing-, Medien und Agenturbranche beeindruckt?

Nach dem Covid-Jahr 2020 – und dem für diese und viele weitere Brachen exogenen Schock, hat sich 2021 eine gewisse Resilienz mit gleichzeitiger Hartnäckigkeit aber auch einem massiven Zugewinn an Kreativität bemerkbar gemacht. Obgleich es ja durchaus Einschränkungen gab, konnten wir Dank geistiger Flexibilität bei uns agenturseitig, wie aber auch bei den Kunden Corona-konforme Brand Experiences umsetzen oder aufgleisen. So konnten wir beispielsweise einen unseren Kunden davon überzeugen, die bis dahin etablierte Promotion-Strategie neu zu überdenken. Hier setzten wir neben der digitalen Ansprache und Umsetzung der übergeordneten Mechanik auf persönliche Erlebnisse, wie das persönliche Überraschen der Gewinner – natürlich alles ganz Corona-konform. Das Feedback fiel dabei enorm positiv aus.





Welche Branchen-Themen werden das Jahr 2022 prägen?

Neben dem Super-Thema Nachhaltigkeit – der gesellschaftlichen wie auch persönlichen Verantwortung für das Tun und Handeln - wird Data-Driven Marketing noch wichtiger werden, sei es mittels Performance Marketing-Tools oder Effizienz-Effektivitäts-Analyse-Tools. Gleichzeitig sehe ich den Trend zu neuen und unkonventionellen Unternehmenskonzepten. Als Module werden zum Beispiel Carbon Scorecards im Eventbereich immer mehr gefragt sein. Die Glaubwürdigkeit der Marken hinsichtlich der jeweiligen Markenversprechen kommen sicherlich nochmals auf den Prüfstand. Das Vertrauen der Kunden (oder wie wir bei Avantgarde sagen: die Kunden zu Brand Fans zu entwicklen) wird wichtiger denn je. Außerdem sehe ich einen Fokus und Relevanz beim Angebot – das betrifft uns Agenturen genauso, wie es kundenseitig der Fall ist.



Welche Kommunikationsdisziplinen werden 2022 bedeutsamer?

Ausschliesslich auf rein digitale Themen zu setzen (welche durchaus Potenzial entfalten können), wäre aus meiner Sicht zu kurz gesprungen. Die Nachfrage nach Echtem und Authentischem ist so hoch wie nie - wie beispielsweise der Wunsch nach persönlichen Momenten, Begegnungen oder Reisen. So sehen wir für das kommende Jahr eine sich noch weiter verstärkende Symbiose digitaler und analoger Brand Experiences, sprich analoge Erlebnisse, welche digital unterstützt und nachgefasst werden, oder eben anders herum. Hier setzt „Story Doing" eine weitaus nachhaltigere Kraft frei, als es „Story Telling" tun könnte.