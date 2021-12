Was hat Sie 2021 am meisten in der Marketing-, Medien und Agenturbranche beeindruckt?

Auch in diesem Jahr waren die direkten, als auch die vielen indirekten Folgen der Pandemie täglich aufs Neue zu erleben und es kam immer wieder kurzfristig zu größeren und scheinbar unvorhersehbaren Veränderungen. Beeindruckt hat mich dabei die bei den meisten Marktteilnehmern deutlich gestiegene Besonnenheit, sowie die Flexibilität und Bereitschaft von alten Konzepten abzulassen und Neues zu probieren.

Welche Branchen-Themen werden das Jahr 2022 prägen?

Zunächst einmal hoffe ich, dass im Jahresrückblick 2022 die Corona Pandemie keine so grosse Rolle mehr spielen muss und das Jahr von anderen vorausschauend und pro-aktiv getriebenen Themen dominiert sein wird. So oder so wird das Jahr von einem weiter deutlich steigenden Fokus auf Nachhaltigkeit geprägt sein. Dies betrifft sowohl Unternehmen als auch Medien und Agenturen, die nachhaltiger und ressourcenschonender für ihre Kunden, als auch für die Gesellschaft agieren müssen. Ein weiteres prägendes Thema wird definitiv die digitale Kommunikation im Zeitalter ohne Third-Party-Cookies sein, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass hier das letzte Kapitel noch nicht geschrieben ist und es zu der ein oder anderen Überraschung kommen wird. Die bereits bestehenden Ansätze und Ideen sind auf jeden Fall noch zu vage und zu kurz gedacht. Zudem stehen wir endlich am Beginn einer neuen Ära, in der wir beginnen können, alte und ausgediente KPIs wie Werbekontakte und Reichweiten durch echte Werbewirkung abzulösen. Hier wird im Jahr 2022 einiges passieren und wir als MediaCom wollen dabei eine Vorreiterrolle einnehmen.







Welche Kommunikationsdisziplinen werden 2022 bedeutsamer?

Entscheidend ist weniger die einzelne Kommunikationsdisziplin, sondern dass diese konsequent miteinander vernetzt und inhaltlich aufeinander abgestimmt sind. Die Herausfordernden sind hier einerseits die sich gegenseitig ergänzenden physischen und digitalen Touchpoints, um für ein konsistentes Markenerlebnis zu sorgen, und andererseits die engere Vernetzung von markenorientierten und performanceorientierten Massnahmen. Wachsen werden wie in den Vorjahren die digitalen Medien, wobei wir als Markt jedoch vermehrt darauf achten müssen eine bessere Balance zwischen globalen Plattformen und nationalen Anbietern zu finden, die für eine glaubwürdige und differenzierende Kommunikation ungebrochen wichtig sind.