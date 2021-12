Was hat Sie 2021 am meisten in der Marketing-, Medien und Agenturbranche beeindruckt?

Die Tatsache, dass trotz vieler, durch die Coronakrise bedingter Unsicherheiten, die Kreativität keine Einbussen erfahren hat. Ich habe in diesem Jahr einige Werbekampagnen gesehen, die schlicht und ergreifend exzellent sind.





Welche Branchen-Themen werden das Jahr 2022 prägen?

Ich denke, die fortschreitende Personalisierung im Bereich Marketing dürfte überproportional zunehmen. Darüber hinaus bin ich sicher, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz unsere Branche nachhaltig prägen und damit verändern dürfte, dies selbstredend über das nächste Jahr hinaus.



Welche Kommunikationsdisziplinen werden 2022 bedeutsamer?

Ich bin der festen Überzeugung, dass Live-Kommunikation - egal in welcher gearteten Form - an Bedeutung gewinnen wird. Das Eventmarketing dürfte einiges an Nachholbedarf haben, darauf können wir uns alle freuen.