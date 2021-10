Kim ist seit über 25 Jahren in der Musikbranche tätig. Nach den Stationen NBC GIGA in Düsseldorf, edel records in Hamburg, EMI in Köln und Virgin/Labels/Mute in Berlin gründete sie 2010 als eine der ersten Frauen in der Kreativwirtschaft ihre Agentur KIMKOM. Dort bertreut sie mit ihrem Team ein exklusives Portfolio von Musik-Ikonen, Fashion Brands, nationale als auch internationale Labels und unterstützte in den Kommunikations- und Strategie Bereichen globale Unternehmen wie z.B. YouTube Music, Google oder Hyundai.



Über Warner Music Central Europe Mit einem breiten Künstler:innen-Portfolio legendärer Weltstars und innovativer Newcomer:innen ist die in New York ansässige Warner Music Group (WMG) eine der drei "Major Companies“ im Music-Entertainment-Geschäft. Die WMG produziert, vermarktet und fördert Musik, indem sie Künstlertalente und Songwriter:innen identifiziert und entwickelt. Sie beheimatet Darüber hinaus einige der erfolgreichsten Labels unserer Zeit, darunter Atlantic, Elektra, Rhino, oder Spinnin' Records sowie den Musikverlag Warner Chappell. Zu den Geschäftsfeldern zählen neben Recorded Music und Music Publishing auch die Bereiche Merchandising, Brand Partnership und New Media. Warner Music Central Europe mit Sitz in Hamburg ist Teil des weltweit operierenden Netzes der Warner Music Group und vermarktet u. a. internationale Weltstars wie Ed Sheeran, Lizzo, Cardi B oder Tones and I. Darüber hinaus hat das Unternehmen nationale Top-Acts wie Udo Lindenberg, Robin Schulz, Wilhelmine oder Disarstar unter Vertrag.