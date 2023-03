zVg

Google-Beschäftigte sind auf ihren Arbeitgeber sauer und haben ihren Ärger zum Ausdruck gebracht

Google-Mitarbeitenden haben am Mittwoch in Zürich gegen die geplanten Entlassungen bei dem Tech-Riesen protestiert. Unter dem Motto "We walk out for those who can't walk back in" gingen 400 bis 500 Menschen auf die Straße. Weltweit sollen rund 12.000 Stellen wegfallen. Jetzt scheint sich abzuzeichnen, wie viele davon auf Zürich entfallen.

Gegenüber dem SRF hat Google Schweiz inzwischen bestätigt, dass bei dem Tech-Riesen die ersten Entlassungen ausgesprochen worden sind. Nach