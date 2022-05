© Siemens Clarissa Haller verstärkt die Dynamics Group in der Beratung

Seit Anfang Mai ist Clarissa Haller Senior Partner bei der Dynamics Group. Sie soll am Standort Zürich Persönlichkeiten und Unternehmen in der Schweiz und Deutschland zu strategischen Kommunikations-, Reputations- und Sustainability-Themen beraten. Vor gut einem Jahr hatte sie ihren Job als Head of Group Communications bei der Siemens AG in München aufgegeben.