© zVg Raphael Rauch (37)

Raphael Rauch (37) wechselt als Wirtschaftsredaktor zum SonntagsBlick. Der Redaktionsleiter des Online-Portals «kath.ch» wird seine neue Stelle spätestens im Juni 2023 antreten. "Wer die Welt verstehen will, kommt um das Thema Geld nicht herum. Ich möchte komplizierte Zahlen in guten Geschichten erzählen und freue mich auf viele investigative Recherchen beim SonntagsBlick", so Raphael Rauch.