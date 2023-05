Art Basel

Maike Cruse wird neue Direktorin der Art Basel am Heimatstandort

Die Schweizer Ausgabe der Art Basel bekommt eine neue Direktorin. Maike Cruse wird per Juli 2023 die neu geschaffene Position übernehmen. Derzeit ist sie Direktorin des Gallery Weekend Berlin.

In ihrer neuen Funktion verantwortet Maike Cruse die Art Basel auf dem wichtigen Heimatmarkt. Gemeinsam mit Andreas Bicker, Head of Business and Man