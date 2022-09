© Google/Horizont

Mit neuen globalen Produkt-Erweiterungen will Google die Suche für Userinnen und User natürlicher und intuitiver gestalten. Am gestrigen Search-On Livestream wurden die zahlreichen Neuerungen und Erweiterungen in den Kategorien "Search" "Maps" und "Shopping" präsentiert. Ein Müsterchen gefällig? Für komplexe Einkäufe hat Google einen Kaufratgeber erstellt, der an einem Ort hilfreiche Informationen zu einer bestimmten Kategorie aus einer Vielzahl vertrauenswürdiger Quellen bereitstellen soll.